Картофель в Свердловской области за год подорожал более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. Картофель в Свердловской области за год подорожал на 32%, несмотря на снижение цен с началом сезона сбора урожая. Овощи дешевеют значительно медленнее, чем годом ранее, следует из данных Свердловскстата.

Средняя цена килограмма картофеля в регионе составляет 72,47 руб. За неделю он подешевел менее чем на 5%. При этом в августе 2025 года килограмм картофеля стоил около 55 руб., то есть за год цена выросла примерно на 32%.

Капуста за неделю подешевела примерно на 5%, однако ее средняя стоимость сейчас составляет почти 54,5 руб. за кг. За год овощ подорожал на 54%.

Цены на лук, свеклу, морковь и помидоры также снизились незначительно и остаются выше прошлогодних уровней. Яблоки, напротив, за неделю подорожали, при этом за год их стоимость изменилась несущественно.

Огурцы стали исключением: килограмм стоит менее 93,5 руб., что примерно на 10 руб. дешевле, чем год назад. На этой неделе в Свердловской области также подорожали курица, пшено и маргарин. Средняя цена килограмма курицы приблизилась к 254 руб., маргарина — к 304 руб.

Ранее в ряде муниципалитетов Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая после сильных дождей. В частности, на картофельных полях сохраняется избыточная влажность.