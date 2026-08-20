ГлавнаяНовости
Вчера16:26

Картофель в Свердловской области за год подорожал более чем на треть

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. Картофель в Свердловской области за год подорожал на 32%, несмотря на снижение цен с началом сезона сбора урожая. Овощи дешевеют значительно медленнее, чем годом ранее, следует из данных Свердловскстата.

Средняя цена килограмма картофеля в регионе составляет 72,47 руб. За неделю он подешевел менее чем на 5%. При этом в августе 2025 года килограмм картофеля стоил около 55 руб., то есть за год цена выросла примерно на 32%.

Капуста за неделю подешевела примерно на 5%, однако ее средняя стоимость сейчас составляет почти 54,5 руб. за кг. За год овощ подорожал на 54%.

Цены на лук, свеклу, морковь и помидоры также снизились незначительно и остаются выше прошлогодних уровней. Яблоки, напротив, за неделю подорожали, при этом за год их стоимость изменилась несущественно.

Огурцы стали исключением: килограмм стоит менее 93,5 руб., что примерно на 10 руб. дешевле, чем год назад. На этой неделе в Свердловской области также подорожали курица, пшено и маргарин. Средняя цена килограмма курицы приблизилась к 254 руб., маргарина — к 304 руб.

Ранее в ряде муниципалитетов Свердловской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая после сильных дождей. В частности, на картофельных полях сохраняется избыточная влажность.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
13 августа 202616:18

Картофель на Среднем Урале подорожал на 18% за год

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Картофель в Свердловской области за год подорожал более чем на 18%. При этом начавшийся сезон уборки пока не привел к заметному снижению цен: за неделю продукт подешевел менее чем на 1%, об этом свидетельствуют данные Свердловскстата. Средняя цена килограмма картофеля в магазинах региона на 10 августа составила 76,08 руб. Год назад она была на уровне 64,25 руб. Таким образом, картофель впервые за длительный период оказался дороже, чем в аналогичный период прошлого года. За неделю его цена снизилась на 0,9%. Дорожают и другие овощи. Килограмм белокочанной
Вчера10:23

Дефляция в РФ сохраняется третью неделю подряд

УрБК, Москва, 20.08.2026. С 11 по 17 августа 2026 года потребительские цены в России снизились на 0,02 % — это третья подряд неделя дефляции: неделей ранее (с 4 по 10 августа) снижение составило 0,06%, а в период с 28 июля по 3 августа — 0,02%. С начала месяца к 17 августа цены опустились на 0,08%, при этом с начала года рост цен достиг 4,67%, сообщил Росстат. Основной вклад в дефляцию вносит сезонное удешевление плодоовощной продукции: за неделю с 11 по 17 августа ее стоимость снизилась на 2,1% после падения на 1,1% неделей ранее. Наиболее заметно подешевели капуста (на 5,4%), картофель (на