В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о крупном хищении денег у онлайн-покупателей

УрБК, Екатеринбург, 20.08.2026. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей региона. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, организованной группой, в особо крупном размере).

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что, по версии следствия, оба фигуранта — участники преступной группы. Группа размещала онлайн-объявления о реализации товаров (в том числе строительных материалов и горюче-смазочных материалов), не соответствующие действительности.

Один из обвиняемых по телефону связывался с потенциальными клиентами, принимал заявки на поставку товара, обговаривал условия и порядок оплаты. Другой обвиняемый по указанию неустановленных участников группы (материалы в отношении них выделены в отдельное производство) открывал банковские счета, изготавливал подложные документы, в том числе договоры поставки, спецификации к ним, счета, а после получения информации о переводах средств на подконтрольные счета снимал деньги.

Всего за период с декабря 2018 года по февраль 2019 года участниками преступной группы похищено у семи субъектов предпринимательской деятельности свыше 4,1 млн руб. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщили в облпрокуратуре.