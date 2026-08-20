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Продажи легковых автомобилей сократились впервые с июня 2025 года

УрБК, Москва, 20.08.2026. Продажи легковых автомобилей с пробегом в июле сократились на 3,3% год к году, до 548,7 тыс. шт. Негативная динамика на рынке, по данным агентства «Автостат», фиксируется впервые с июня 2025 года, пишет «Коммерсантъ». 

Это может быть связано как с уходом наиболее ликвидных предложений, так и с эффектом высокой базы, который обеспечил повышенный спрос в июле 2025 года, объясняют эксперты. В целом ситуация останется стабильной, учитывая рост цен на новые машины, считают продавцы.

Лидером на рынке автомобилей с пробегом остается Lada. Продажи бренда в июле год к году снизились на 12,3%, до 122,1 тыс. шт. На втором месте — Toyota, реализация которой выросла на 3,4%, до 60,4 тыс. шт. Топ-3 замыкает марка Kia, показавшая сокращение продаж на 8,4%, до 30,3 тыс. шт. Следом идут Hyundai и Volkswagen: реализация первого снизилась на 8,3%, до 29,1 тыс. шт., второго — увеличилась на 12,1%, до 26,5 тыс. шт. По данным «Автостата», помимо Volkswagen и Toyota из топ-10 брендов продажи выросли только у Honda — на 9%, до 22 тыс. шт. Самое сильное снижение среди остальных марок у Lada.

Большинство экспертов прогнозируют рынок пробега в августе на уровне июльских результатов. «Я бы не ожидал ни резкого взлета, ни сильного падения при сохранении текущих условий», — говорит партнер SBS Дмитрий Бабанский. Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Рольф» Вадим Черноусов не исключает колебаний спроса в августе в пределах 3% как в сторону роста, так и сокращения. По мнению отдельных экспертов, август для вторичного сегмента пройдет лучше июля.

Осенью традиционно возможен сезонный рост спроса, который может немного скорректировать цены, комментирует В. Черноусов. Но ближе к зиме и смене календарного года обычно начинается обратная сезонная коррекция. В результате продажи останутся близко к результату прошлого года или вырастут в пределах 3–5%, составив 6,2–6,4 млн шт. По итогам семи месяцев 2026 года реализация автомобилей с пробегом, по данным «Автостата», увеличилась на 4%, до 3,43 млн шт.

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