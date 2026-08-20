ММК стал главным поставщиком металлопроката для новой спецмашины автозавода «Урал»

УрБК, Магнитогорск, 20.08.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) поставил металлопрокат для новой спецмашины на шасси «Урал 80» с колесной формулой 4×4, предназначенной для обслуживания контактных сетей. Автомобиль впервые представили на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе компании.

Машина создана на базе компактного полноприводного шасси «Урал 80» для ремонта и обслуживания контактных сетей, в том числе на высоте. Она оснащена поворотной подъемной платформой с высотой подъема 8,5 м и грузоподъемностью 500 кг. Вертикальная аварийная лестница выполнена из диэлектрического материала с электроизоляцией до 1 тыс. В. Спецтехника предназначена для городских и муниципальных служб.

«Мы выпускаем специальные марки стали с улучшенными характеристиками под задачи автозавода. Гарантируем качество геометрии, механических свойств и безопасности. 90 процентов металла, который используется в автомобилях «Урал», — наш. В сегменте лицевых деталей для легкового автопрома мы являемся единственным производителем в стране», — отметил начальник управления продаж отраслевым потребителям ММК Никита Авдонин.

ММК и автозавод «Урал» связывает многолетнее стратегическое партнерство. В 2021 году предприятия подписали очередной меморандум о сотрудничестве в сфере логистики, использования складских ресурсов и сервисного сопровождения. Из стали ММК на заводе производят кабины, лонжероны, рамы и другие детали автомобилей.

За первое полугодие 2026 года ММК отгрузил автозаводу «Урал» 24 тыс. тонн металла. За весь 2025 год объем поставок составил 38 тыс. тонн.

Кроме поставок проката, ММК предлагает автопроизводителям дополнительные сервисные решения. Для выполнения специальных требований заказчиков комбинат привлекает сервисные металлоцентры, где выполняются закалка, дробеочистка, грунтование, гибка, плазменная, продольная и поперечная резка листового проката.