В Краснотурьинске возбудили уголовное дело из-за долгов по зарплате перед сотрудниками ООО «ЛесКом Развитие»

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Прокуратура Краснотурьинска (Свердловская область) добилась возбуждения уголовного дела в отношении ООО «ЛесКом Развитие» из-за систематической невыплаты заработной платы. Долг перед 105 сотрудниками предприятия копился с апреля 2024 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки выяснилось, что компания длительное время нарушала трудовое законодательство. После вмешательства прокуратуры руководителю организации было внесено представление об устранении нарушений. Это принесло лишь частичный результат: работникам вернули более 463 тыс. руб., однако полная задолженность погашена не была.

В связи с этим надзорное ведомство инициировало дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, передав материалы в Государственную инспекцию труда в Свердловской области. Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».