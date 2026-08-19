Инфляция в Свердловской области замедлилась до 6,2% в июле

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Годовая инфляция в Свердловской области в июле 2026 года замедлилась до 6,2% после 6,9% в июне. Рост цен в регионе остается выше общероссийского показателя в 6%, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.

В июле продолжилось снижение цен на ряд базовых продуктов питания. В частности, яйца, сыры и сливочное масло дешевеют несколько месяцев подряд на фоне роста производства сырья и усиления конкуренции между переработчиками. Сливочное масло за год подешевело более чем на 15%.

Вместе с тем отдельные продукты подорожали. Цены на куриные тушки и окорочка выросли после весеннего снижения на фоне сезонного увеличения спроса. Это позволило птицеводческим хозяйствам компенсировать накопленный рост издержек. Существенно подорожал сахар: во второй половине года его производство традиционно сокращается, а летом растет спрос на продукт из-за сезона домашних заготовок.

Темпы роста цен на моторное топливо в июле снизились по сравнению с июнем. Часть нефтеперерабатывающих заводов продолжала находиться на ремонте, однако меры правительства помогли стабилизировать ситуацию к концу месяца.Одновременно подешевели подержанные автомобили иностранного производства и автомобильные шины. Автомагазины распродавали прошлогодние и накопленные запасы перед началом нового сезона.

В сфере услуг сохранялся умеренный рост цен. В частности, в разгар туристического сезона подорожали зарубежные поездки, особенно по популярным направлениям — в Белоруссию, Турцию, Египет и страны Средней Азии. Спрос на них увеличился на фоне снижения интереса к отдыху на Черноморском побережье.При этом санатории Среднего Урала снижали цены из-за дождливой погоды и слабого спроса, предлагая скидки на семейный отдых и комплексные программы.

Банк России проводит денежно-кредитную политику, направленную на возвращение инфляции к цели в 4%. Согласно прогнозу регулятора, в 2027 году инфляция должна стабилизироваться около целевого уровня.