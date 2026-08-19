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В Екатеринбурге силовики пресекли работу кустарной лаборатории по обработке золота

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. В Екатеринбурге пресечена деятельность преступной группы, специализировавшейся на незаконном производстве золота и серебра. По данным ФСБ, злоумышленники использовали метод кустарного аффинажа для переработки сырья с содержанием драгоценных металлов, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено Главным управлением МВД по Москве по ч. 5 ст. 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней, полудрагоценных камней либо жемчуга», сообщили в пресс-службе ФСБ. Как следует из материалов следствия, четверо граждан РФ организовали в Екатеринбурге подпольную лабораторию, где проводилась химическая обработка вторичного сырья.

Целью деятельности была добыча золота и серебра для последующего сбыта. Для сбыта драгметаллов группа сформировала межрегиональный канал поставок: продукция направлялась в Московский регион.

В ходе оперативных мероприятий из незаконного оборота изъяты аффинированные гранулы драгоценных металлов — их оценочная стоимость достигает 13,3 млн руб. Кроме того, правоохранители обнаружили и изъяли свыше 800 кг вторичного сырья, пригодного для дальнейшей переработки.В настоящее время следственные органы проводят дополнительные мероприятия, направленные на установление и розыск иных лиц, причастных к схеме незаконного оборота драгоценных металлов и камней.

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