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Выпуск программы «Магнитогорск. География спорта» вышел в эфир Матч ТВ

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 19.08.2026. Выпуск программы «Магнитогорск. География спорта» вышел в эфир федерального телеканала Матч ТВ. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»).

В программе представили кадры с тренировок местных команд и секреты успеха ведущих атлетов города. Был представлен обзор новых спортивных площадок, а также эксклюзивные кадры со строящихся объектов.

«Особое внимание авторы уделили поддержке спорта со стороны Магнитогорского металлургического комбината, благодаря которой в городе сохраняется преемственность поколений спортсменов и создаются лучшие условия для будущих чемпионов», — рассказали в пресс-службе.

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