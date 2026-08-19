ММК представил опыт роботизации на ИТ-конференции ТЭК

УрБК, Санкт-Петербург, 19.08.2026. Представители Магнитогорского металлургического комбината (ММК) представили опыт внедрения программных роботов на конференции «ИТ-Ритм» в Санкт-Петербурге. На примере реализованных проектов специалисты предприятия рассказали о применении роботизации для сокращения рутинных операций и повышения эффективности бизнес-процессов.

Директор «ММК-Учетный Центр» Оксана Самойлова рассказала о задачах, которые на предприятии передали программным роботам. В их числе перенос данных между информационными системами и многочасовые сверки. По ее словам, автоматизация позволила исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, сделать операции более прозрачными и сократить объем механической работы.

Директор «ЦТР Некст» Михаил Верисов представил подход, объединяющий технологии RPA, Task Mining и Process Mining. Такая связка позволяет анализировать бизнес-процессы на основе цифровых следов, выявлять резервы для повышения эффективности и планировать изменения ИТ-ландшафта.

На стенде «ЦТР Некст» участникам конференции также продемонстрировали работу процессных роботов. В качестве примера автоматизации показали розыгрыш для посетителей мероприятия — бот самостоятельно присваивал участникам номера, отправлял уведомления и поздравлял победителей.

Представленный опыт показал, что роботизация на предприятиях ММК используется не только для автоматизации отдельных операций, но и как часть системного подхода к цифровой трансформации. Такие решения позволяют сокращать трудозатраты и ускорять выполнение ряда бизнес-процессов.