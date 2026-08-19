В России фиксируют перебои с поставками автомобильных масел

УрБК, Москва, 19.08.2026. На российском рынке автомобильных масел отмечаются перебои с поставками и нехватка отдельных позиций, прежде всего моторных масел, при этом о полномасштабном дефиците говорить пока не приходится. Об этом сообщили опрошенные «Коммерсантом» участники рынка.

По данным руководителя сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Владимира Андреева, за последние два месяца цены на отдельные масла выросли в 1,5–2 раза, а сроки поставок увеличились с двух дней до двух недель. При этом, по его словам, некоторых востребованных позиций нет в наличии, поэтому компания закупает их у посредников.

Директор по сервису «Рольфа» Юлия Трушкова отметила нехватку импортных масел, в частности премиальных и оригинальных продуктов Shell, Castrol, BMW и группы VAG. При этом дефицита масел российского производства, по ее оценке, нет.

Исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Баринов также подтвердил перебои по отдельным позициям и рост закупочных цен, однако отметил, что о масштабном дефиците пока говорить рано. Директор сети автосервисов FitService Татьяна Овчинникова уточнила, что локальные проблемы могут возникать с отдельными вязкостями, брендами, допусками и редкими продуктами для конкретных моделей автомобилей.

Одной из причин перебоев участники рынка называют возможную нехватку импортных присадок, необходимых для производства масел. Кроме того, на ситуацию могли повлиять внеплановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах и ограничения по отдельным видам сырья.

Дополнительным фактором остаются логистические сложности. В частности, ситуация вокруг Ормузского пролива влияет на стоимость сырья, фрахта и страхования перевозок, отмечает Т. Овчинникова.

При этом спрос на моторные масла может вырасти из-за использования бензина пониженного экологического класса. По словам В. Андреева, при использовании топлива старых экологических стандартов масло может быстрее терять свои свойства. Директор NEFT Research по внешним коммуникациям Дмитрий Прокофьев отмечает, что использование бензина классов «Евро-2» и «Евро-3» с повышенным содержанием серы в современных автомобилях способно ускорить износ и загрязнение двигателя. В таких условиях рекомендуется сокращать интервал замены масла в 1,5–2 раза.

С начала года автомобильные масла, по оценке Т. Овчинниковой, подорожали на 15–20% в зависимости от бренда и конкретной позиции. По отдельным продуктам рост стоимости может достичь 40%. Ю. Трушкова сообщила, что цены на импортные масла увеличились примерно вдвое. О. Баринов также отметил рост цен по отдельным позициям до 40% за последние три месяца.

На динамику цен влияют стоимость нефти, логистические расходы и валютный курс, считают участники рынка.

При этом объем производства масел значительно меньше объемов выпуска топлива, а крупные нефтяные компании контролируют практически всю производственную цепочку, отмечает Д. Прокофьев. По его оценке, ожидать дефицита моторных масел по аналогии с топливным рынком пока не стоит.