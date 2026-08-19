Екатеринбургских школьников научили распознавать защитные признаки российских банкнот

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2026. Банк России провел для школьников в Екатеринбурге мастер-класс «Секреты российских бумажных денег». Об этом сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

Занятие прошло в гастромолле «Главный» и было посвящено финансовой грамотности и способам проверки подлинности наличных. Школьники изучили защитные признаки банкнот с помощью луп и ультрафиолетовых фонариков, а также научились находить их на просвет и на ощупь.

В частности, участники мастер-класса обнаружили на российских банкнотах изображения космонавта, рукавиц и самовара. Отдельной частью занятия стало знакомство с городами и регионами, представленными на новых банкнотах. На пятитысячной купюре школьники нашли изображения купола цирка, колеса обозрения, трамвая и дома Севастьянова в Екатеринбурге.

Перед началом мастер-класса участники прошли символическое посвящение в финансисты и примерили костюмы банкиров позапрошлого века — черные мантии и цилиндры.

«В крупных городах заведения общепита становятся креативными площадками, а не просто местами приема пищи. Это точки притяжения, где люди готовы воспринимать полезную информацию и новые знания. Интеграция образовательных проектов в повседневный досуг стала современным трендом: мы идем навстречу аудитории, чтобы говорить о финансах и безопасности в неформальной и комфортной обстановке», — отметил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Лебедев.

Банк России регулярно проводит для школьников образовательные игры и занятия, посвященные финансовой грамотности и безопасному обращению с деньгами. Следующая финансовая игра для детей в гастромолле запланирована на 1 сентября.