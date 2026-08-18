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В Екатеринбурге горячая вода вернулась в несколько районов

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. В Екатеринбурге поэтапно восстанавливают горячее водоснабжение после завершения ремонтных работ на теплосетях. По состоянию на 13:00 18 августа вода вернулась в несколько районов и микрорайонов города.

В пресс-службе горадминистрации сообщили, что энергетики завершили необходимые работы на теплосетях: восстановили циркуляцию, промыли сети и получили положительные результаты анализов воды. После этого «Водоканал» начал наращивать объем подачи воды на теплоисточники, где она нагревается перед поступлением в тепловые сети.

Горячей водой уже обеспечены жители в Академическом районе, в Октябрьском районе (в зоне улиц Восточной, Куйбышева и Сибирского тракта), а также в центральном районе — в квадрате улиц Малышева, Тверитина, Белинского и Восточной.

Водой также обеспечены микрорайоны Ботанический, Пионерский, ЖБИ, Синие Камни, Автовокзал, Предботанический, Уктус, Химмаш, Компрессорный, Кольцово, Новокольцовский, Вторчермет (от котельной «Южная» и от НС-19), Сортировка (от котельной на Минометчиков) и Юго-Западный — на улицах Авиационной, Амундсена, Решетникова, Онуфриева и Волгоградской.

Горячая вода подается и в зоны теплоснабжения от местных локальных котельных, за исключением котельной на Краснодарской. До конца сегодняшнего дня горячую воду планируется полностью вернуть жителям Сортировки и части домов Верх-Исетского района. При этом холодная вода подается в город в полном объеме, напомнили в администрации.

Проблемы с водоснабжением в Екатеринбурге начались 7 августа из-за аварии на Западной фильтровальной станции. Тогда из строя вышли 8 из 20 фильтров, что привело к отключению сначала холодной, а затем и горячей воды более чем в 50% жилого фонда города. Холодную воду полностью восстановили к 10–11 августа. Однако подача горячей воды, для нагрева которой требуется холодная, задерживалась. Ее возвращение переносили несколько раз, и, по последним данным энергетиков, завершить восстановление горячего водоснабжения во всех районах планируется к 20 августа.

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