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13 августа 202610:51

Горячее водоснабжение в Екатеринбурге восстановят на следующей неделе

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2026. Восстановить полностью горячее водоснабжение в Екатеринбурге планируется на следующей неделе. Об этом заявил глава города Алексей Орлова после посещения Западной фильтровальной станции.

«Еще раз отмечу: подача холодной воды осуществляется в полном объеме. Сегодня более чем в 50% жилого фонда отсутствует горячее водоснабжение в связи с тем, что МУП «Водоканал» начнет подавать подготовленную воду на теплоисточники с четверга. В дома горячая вода начнет поступать не раньше следующей недели. Ситуация на контроле. Будем информировать жителей о графике подключения горячей воды», — сказал А. Орлов.

Часть фильтров на Западной фильтровальной станции вышли из строя на прошлой неделе — 7 августа. О завершении ремонтных работ на объекте «Водоканала» было объявлено 10 августа, но горячая вода вернулась в Екатеринбург не в полном объеме. Часть домов до сих пор получает ее с перебоями или не получает вовсе.

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