Свердловская область присоединилась к межрегиональному развитию промышленного туризма

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. Свердловская и Челябинская области, а также Пермский край подписали соглашение о совместном развитии промышленного туризма. Об этом сообщила пресс-служба правительства Свердловской области.

Соглашение заключено по итогам информационного тура по Свердловской области, в котором приняли участие представители туристической отрасли Пермского края и Челябинской области. Гости посетили Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский и Сысерть, а также четыре промышленных предприятия.

Стороны договорились продолжить совместную работу по созданию и продвижению межрегиональных туристических маршрутов. В частности, участники обсудили маршрут, посвященный истории Уральского добровольческого танкового корпуса, который объединяет три региона, и индустриальный маршрут между Свердловской и Челябинской областями.

Отдельное внимание уделили горнозаводской цивилизации — общему промышленному наследию регионов. В программу тура вошли экскурсии на Первоуральский новотрубный завод ТМК, «Уралхиммаш», колокольный завод «Пятков и Ко» и завод «Фарфор Сысерти». Участники также совершили водную прогулку по Исетскому каньону, посетили креативный кластер «Лето на заводе» и приняли участие в мастер-классе по росписи фарфора.

По итогам поездки представители туристической отрасли отметили уровень экскурсионного сопровождения, открытость предприятий и содержание производственных программ.

Ранее губернатор Свердловской области Д. Паслер сообщал о росте туристического потока в регионе. За семь месяцев 2026 года область посетили более 1,1 млн путешественников, что на 13,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По этому показателю регион занимает шестое место в России.

Налоговые поступления от туристической деятельности компаний Свердловской области в 2025 году достигли 1 млрд руб.

В 2026 году Свердловская область получила диплом «Лидер промышленного туризма — за повышение инвестиционной привлекательности региона» на Российско-Китайском форуме промышленного туризма «Открытая промышленность» в Амурской области.