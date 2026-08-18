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ЕВРАЗ развивает перевозку продукции в контейнерах

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2026. ЕВРАЗ переходит к контейнерной перевозке мелющих шаров и метизной продукции. Логистическое решение продиктовано трендом на унификацию перевозок, обеспечением сохранности груза и удобством для клиентов.

В пресс-службе ЕВРАЗ сообщили, что контейнеры, задействованные в мультимодальных перевозках, достаточно представлены на рынке и выступают доступной альтернативой крытым вагонам. Они обеспечивают сохранность груза вне зависимости от природных факторов и дают ряд преимуществ для клиентов: возможность длительного хранения продукции, использование в качестве мобильных складов на стройплощадках или в удаленных местах.

Для ЕВРАЗа такой способ доставки экономически выгоден благодаря более низким ставкам на перевозку по сравнению с крытым подвижным составом. В 2025 году на перевозку в специализированных контейнерах переведено около 70 тыс. т шаров и метизной продукции, ранее перевозившихся в крытых вагонах, что эквивалентно примерно 1 тыс. вагонов. Контейнеризация также способствует сокращению углеродного следа за счет объединения мелких партий груза.

«Контейнеризация отгрузок маломерной металлопродукции — закономерный этап развития нашей логистики. Крытые вагоны выбывают из оборота, рынок движется в сторону унификации перевозок, и мы следуем за этим трендом. Компания продолжает нарабатывать компетенции по использованию контейнеров, что позволит нам расширить возможности транспортировки и предлагать клиентам гибкие логистические решения», – сказал директор ЕВРАЗа по логистике Артем Семичев.

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