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Банки сокращают выплаты кешбэка

УрБК, Москва, 18.08.2026. По итогам 2025 года банки выплатили клиентам 450 млрд рублей кешбэка, тогда как в 2018 году этот показатель составлял 77 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическое агентство Frank RG. 

По прогнозам агентства, рост выплат по reward-программам в 2026 году будет символическими — всего 5%. Это связано с исчерпанием экстенсивного роста клиентской базы: доля безналичных платежей уже достигла 87,8%, а линейки кешбэков у крупнейших банков практически одинаковы, и конкурировать за счет их дальнейшего повышения экономически нецелесообразно. Кроме того, доходность банков от интерчейнджа (комиссии за безналичные платежи) с 2022 по 2025 год снизилась с 1,5% до 1,1–1,2% из-за массового перехода клиентов на карты «Мир» вместо ушедших Visa и Mastercard, а также сказалось развитие СБП-платежей и оплаты по QR-коду.

В ответ банки начали пересматривать условия программ лояльности: сокращают размер кешбэка в популярных категориях, исключают наиболее востребованные категории, вводят лимиты на максимальную сумму (например, 3–5 тыс. руб. в месяц), выплачивают вознаграждение не рублями, а бонусами с ограниченным сроком действия, а также внедряют платные подписки.

«Гонка кешбэков» в привычном формате завершилась, и конкуренция сместилась с привлечения клиентов через высокий процент на удержание за счет комплекса услуг, экосистемности и долгосрочных отношений, резюмируют аналитики. При этом банки подчеркивают, что речь идет не о жадности, а об изменении рыночных условий и экономической целесообразности.

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