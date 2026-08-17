HeadHunter теряет клиентов среди малого и среднего бизнеса

УрБК, Москва, 17.08.2026. По итогам первого полугодия 2026 года количество клиентов, оплачивающих размещение объявлений о поиске соискателей на платформе HeadHunter, снизилось на 11,2% в годовом выражении, составив 346 676 компаний. Об этом пишут «Ведомости».

Наиболее заметное снижение произошло в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ). Во втором квартале число таких клиентов упало на 12,1% (до 208 604), а за шесть месяцев — на 13,6% (до 282 935). В HeadHunter объясняют эту динамику общей осторожностью предпринимателей, которые вынуждены оптимизировать расходы на фоне высоких процентных ставок.

В то же время активность крупных работодателей осталась практически на прежнем уровне. Во втором квартале их количество сократилось всего на 0,8% (до 14 565), а по итогам полугодия динамика оказалась околонулевой, составив 15 924 компании.

УрБК писал, что крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента — HeadHunter столкнулась с недоверием посетителей промышленной выставки «Иннопром-2026». Во время дискуссии «Новая элита промышленности: инженер — конструктор реальности» слушатели ставили под сомнение репрезентативность данных, представленных компании, и жаловались на сложности с поиском работы через сервис. Директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая на претензии недовольных соискателей ссылалась на сложную ситуацию на рынке.