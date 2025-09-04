УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:51

В Свердловской области стартовал набор в акселератор для креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. В Свердловской области стартовал набор в комплексный акселератор креативных индустрий «Новое железо». Обучение будет проходить с 4 октября по 30 ноября в онлайн- и офлайн-форматах. Организаторы проекта: Правительство и Министерство инвестиций и развития области и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан Центр «Мой бизнес».

Сообщается, что обучение в акселераторе бесплатное и проходит в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В программе — лекции, практикумы и «Менторская гостиная». Теоретическая часть акселератора состоит из четырёх модулей: креативный продукт и его особенности, продюсирование, разработка финансовой модели и управление креативным продуктом.

Участники будет прорабатывать свои кейсы с наставниками, а в завершение защитят проекты перед экспертами. Финальный питчинг состоится 27 и 29 ноября.

«Обучение подойдет и тем, кто только начинает, и тем, кто в поиске идей, а также тем, кто готов к масштабированию. Это уникальная возможность получить новый взгляд на свой проект и заручиться поддержкой. Также на протяжении всей осени у СОФПП проходят мастер-классы и воркшопы для креативных индустрий: по созданию фирменного стиля, работе с культурным кодом, ландшафтному дизайну, продажам на маркетплейсах и многим другим направлениям», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

К отбору для участия в акселераторе допускаются физические лица, самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. В проект ждут: представителей сферы моды, арт-индустрии, кино и видеопроизводства, гейм-индустрии и IT, медиа, дизайна, архитектуры, народный художественные промыслы, гастрономии, музыки и других сфер креативной экономики.

В числе экспертов акселератора: креативный предприниматель, директор АНО «Агентство развития Сысерти», сооснователь креативного кластера «На Заводе» Ян Кожан, основатель кинопродакшна BigBagFilms и куратор направления «Бизнес» Фонда поддержки независимого кино «Манифест_16» Алексей Стасюк, режиссер и сценарист федеральных событий Максим Бурков и другие. Для участия необходимо зарегистрироваться .
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.09.2025 В Свердловской области запущена образовательная программа для участников креативного бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) запустил серию ...

18.08.2025 В Екатеринбурге завтра стартуют треки «Мода», «Кино» и «Медиа» фестиваля креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге завтра стартуют события треков «Мода», «Кино» и «Медиа» Международного ...

13.12.2024 Свердловская область определилась с перечнем мероприятий в поддержку креативных индустрий в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В 2025 году в Свердловской области продолжится реализация мер по поддержке креативных ...

05.11.2024 В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...

01.04.2024 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной организацией развития креативных индустрий региона

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной ...

Популярные новости
05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале12.09.2025Двойной финисаж, колокольчики и звери12.09.2025Ревда обновляет воду
Архив новостей
Сентябрь 2025 (624)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.