В Свердловской области стартовал набор в акселератор для креативных индустрий

В Свердловской области запущена образовательная программа для участников креативного бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге завтра стартуют события треков «Мода», «Кино» и «Медиа» Международного ...

В Екатеринбурге завтра стартуют треки «Мода», «Кино» и «Медиа» фестиваля креативных индустрий

Свердловская область определилась с перечнем мероприятий в поддержку креативных индустрий в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В 2025 году в Свердловской области продолжится реализация мер по поддержке креативных ...