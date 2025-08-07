В Екатеринбурге завтра стартуют треки «Мода», «Кино» и «Медиа» фестиваля креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге завтра стартуют события треков «Мода», «Кино» и «Медиа» Международного фестиваля креативных индустрий. Об этом рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.



«Программа креативной недели насыщена зрелищными событиями, яркими выступлениями, гастрономическими изысками, полезной деловой частью, центральное событие которой — торгово-закупочная сессия. Сегодня в «Домне» к встрече с российскими и зарубежными байерами готовятся порядка 60 российских fashion-брендов, которые представили свои изделия в объединенном шоуруме. Завтра нас ждет еще более насыщенный день: в «Домне» стартуют события трека «Мода», а в Ельцин Центре — треков «Кино» и «Медиа», — сообщил директор СОФПП Валерий Пиличев.



Шоурум в «Домне», в котором можно познакомиться с изделиями российской fashion-индустрии, открыт для всех зарегистрированных на фестиваль участников с 18 по 20 августа, с 9.00 до 18.00.



Отметим, что организаторами фестиваля выступают правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), являющийся опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе. Поддержку мероприятию также оказывает Агентство стратегических инициатив.