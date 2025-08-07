УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:01

В Екатеринбурге завтра стартуют треки «Мода», «Кино» и «Медиа» фестиваля креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге завтра стартуют события треков «Мода», «Кино» и «Медиа» Международного фестиваля креативных индустрий. Об этом рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

«Программа креативной недели насыщена зрелищными событиями, яркими выступлениями, гастрономическими изысками, полезной деловой частью, центральное событие которой — торгово-закупочная сессия. Сегодня в «Домне» к встрече с российскими и зарубежными байерами готовятся порядка 60 российских fashion-брендов, которые представили свои изделия в объединенном шоуруме. Завтра нас ждет еще более насыщенный день: в «Домне» стартуют события трека «Мода», а в Ельцин Центре — треков «Кино» и «Медиа», — сообщил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Шоурум в «Домне», в котором можно познакомиться с изделиями российской fashion-индустрии, открыт для всех зарегистрированных на фестиваль участников с 18 по 20 августа, с 9.00 до 18.00.

Отметим, что организаторами фестиваля выступают правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), являющийся опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе. Поддержку мероприятию также оказывает Агентство стратегических инициатив.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 12:47 На Среднем Урале открыли Международный фестиваль креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге в ККТ «Космос» состоялось открытие Международного фестиваля креативных ...

07.08.2025 На Среднем Урале озвучили программу треков «кино» и «медиа» на Международном фестивале креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) раскрыл программу ...

04.08.2025 В СОФПП рассказали об открытии молодежного кластера в здании кинотеатра «Салют» в преддверии фестиваля креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий ...

14.07.2025 На Среднем Урале назвали площадки для проведения Международного фестиваля креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. В Свердловской области определили перечень площадок для проведения Международного ...

05.11.2024 В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (398)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.