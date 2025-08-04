На Среднем Урале озвучили программу треков «кино» и «медиа» на Международном фестивале креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2025. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) раскрыл программу мероприятий треков «кино» и «медиа» на Международном фестивале креативных индустрий, одним из организаторов которого он является. Основные события пройдут в Ельцин Центре 19 августа, сообщает пресс-служба фонда.
«Один из смыслов Фестиваля креативных индустрий — в выстраивании мостиков между проектами, обмене опытом и развитии кооперации, потому что все индустрии в цифровом мире очень тесно друг с другом связаны, влияют друг на друга. И на примере кино и медиа это особенно видно. Поэтому весь день в Ельцин Центре будет посвящен обеим индустриям», — сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.
В качестве хедлайнера выступит известная телеведущая и журналист Яна Чурикова. 18 августа она примет участие в торжественном открытии и пленарной дискуссии, а также выступит на тему «Как найти себя и выжить в новой медийной реальности».
В ходе основного open talk ожидаются выступления руководителя департамента международной дистрибуции и копродукции Kunay Film (Турция) Алины Арслантюрк, основателя турецкого маркетингового агентства Simpleist в Стамбуле Екатерины Озбилек, со-основателя и CEO «Мегаполис видео» Антона Агапова, а также режиссера, сценариста и директора Red Pepper Film Ивана Соснина. Модератором выступит продюсер и генеральный директор АО «Свердловская киностудия» Виктор Шадрин. Эксперты обсудят дистрибуцию кино и медиа, важность партнерств и социального капитала, поговорят о нестандартных приемах и силе «живых» брендов.
Кроме того, Red Pepper Film представит мастер-класс «Короткий метр: инструкция по созданию», а продюсеры компании Аделина Нигматова и Антон Сметанин расскажут о практике создания короткометражных фильмов от идеи до презентации зрителю.
Также состоится дискуссия об идентичности бренда, в которой примут участие авторы различных ярких проектов, среди которых сооснователь креативного кластера «На Заводе» и проекта «Антихрупкость» Илья Орлов-Бунин, руководитель фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA Анна Клец и другие.
Помимо этого, бренд-стратег Signal (part of ONY) Александр Рязанов выступит с лекцией «Что делает бренд живым», а директор брендингового агентства «Штольцман и Кац» и вице-президент АКАР Василий Рубан расскажут правилах создания креативных идей.
Основатель и CEO группы компаний О’Смысле Никита Гринь поделится опытом в продвижении креативных проектов в В2В, а сооснователь и коммерческий директор коммуникационного агентства О’Смысле, совладелец архитектурного бюро LH47 в Екатеринбурге, маркетолог и предприниматель Илья Могилевцев расскажет, как новые привычки формируют рынок и как устроена новая реальность, в которой контент оптимизируют под ChatGPT.
Сам международный фестиваль креативных индустрий пройдет с 18 по 24 августа в Свердловской области на различных площадках. Среди его направлений кроме кино и медиа присутствуют мода, гастро, архитектура, дизайн, IT, стартап. Участие бесплатное. Подробности можно узнать
на сайте проекта.