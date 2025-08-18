В Свердловской области запущена образовательная программа для участников креативного бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2025. В Екатеринбурге завтра стартуют события треков «Мода», «Кино» и «Медиа» Международного ...13.12.2024 Свердловская область определилась с перечнем мероприятий в поддержку креативных индустрий в 2025 году
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В 2025 году в Свердловской области продолжится реализация мер по поддержке креативных ...05.11.2024 В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...01.04.2024 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной организацией развития креативных индустрий региона
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной ...16.02.2023 Самозанятые екатеринбуржцы смогут бесплатно принять участие в ярмарке уральских производителей с 25 по 26 марта в креативном кластере «Домна»
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в стенах креативного кластера «Домна» 25 и 26 марта пройдет ярмарка ...