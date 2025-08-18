В Свердловской области запущена образовательная программа для участников креативного бизнеса

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) запустил серию образовательных мероприятий, разработанных специально для представителей креативных индустрий. Об этом пишет департаментинформполитики региона.Она включает в себя углубленные мастер-классы и практикумы, направленные на развитие конкретных компетенций, а также двухмесячный акселератор. Бесплатные мероприятия будут проходить на протяжении всей осени 2025 годаПрограммы сосредоточены на новейших технологиях, создании бренда, взаимодействии с культурным кодом, микро- и макротрендах в моде и дизайне, продюсировании креативных проектов и так далее.«События можно использовать как конструктор, подбирая направления обучения по потребности и усиливая креативные компетенции своей команды. Мы целенаправленно выбирали темы, которые звучат в запросах предпринимателей креативных индустрий. Как результат, на самый первый мастер-класс по использованию нейросетей мы набрали заявки сразу же. Несмотря на то, что об этом говорят буквально на каждом углу, предпринимателям важно понимать практические и реально опробованные инструменты для бизнеса», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.С сентября по ноябрь запланированы пять практикумов и десять мастер-классов. Обучение будет проходить в очном и онлайн-форматах в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Сысерти, Каменске-Уральском и других городах области.