Свердловская область определилась с перечнем мероприятий в поддержку креативных индустрий в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Свердловская область вошла в тройку регионов России по скорости внедрения Регионального ...

Свердловская область вошла в топ-3 регионов по скорости внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...

В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики

В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» 17 и 20 апреля состоятся дни креативных кластеров Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» 17 и 20 апреля при содействии ...