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13.12.2024

Свердловская область определилась с перечнем мероприятий в поддержку креативных индустрий в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В 2025 году в Свердловской области продолжится реализация мер по поддержке креативных индустрий в рамках внедрения единого стандарта, разработанного Агентством стратегических инициатив. Среди мероприятий, направленных на поддержку отрасли, будут Всероссийский слет креативных кластеров, акселератор «Новое железо», «Демидов-фест» и другие креативные события. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Свердловская область вошла в топ-3 субъектов РФ по темпам внедрения данного стандарта. По решению губернатора Евгения Куйвашева, на Среднем Урале опорной организацией по развитию креативной экономики стал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан центр «Мой бизнес».

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев сообщил, что в 2025 год будет завершена работа над стратегией развития креативной экономики, а также продолжена работа по развитию сети кластеров и проведению мероприятий в поддержку регионального бизнеса.

«В 2024 году в регионе появилось два новых кластера — в Первоуральске и Новоуральске. И сегодня сеть объединяет девять кластеров в семи городах: Екатеринбург, Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск, Арамиль, Сысерть, Черноисточинск. Общее число их резидентов превысило 150. В 2025 году количество кластеров продолжит расти. Например, вскоре начнет работу новое пространство в Каменске-Уральском», — сказал В. Пиличев.

В свою очередь, руководитель региональной экспертной группы, директор Агентства развития Сысерти и сооснователь кластера «На Заводе» Ян Кожан отметил, что кластеры не создают большой экономики, но становятся ее важной деталью.

«Строятся другие объекты, развиваются дополнительные сервисы. Кластеры в малых городах очень важны как место досуга, инструмент развития среды. Такая материальная инфраструктура нужна. Но важна и нематериальная: общие идеи, смыслы. Мы сейчас с СОФПП и «Домной» над этим совместно работаем», — подытожил Я. Кожан.
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