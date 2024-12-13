Свердловская область определилась с перечнем мероприятий в поддержку креативных индустрий в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Свердловская область вошла в тройку регионов России по скорости внедрения Регионального ...05.11.2024 В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...11.04.2024 В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» 17 и 20 апреля состоятся дни креативных кластеров Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» 17 и 20 апреля при содействии ...04.04.2024 Правительство Свердловской области увеличит объем мер поддержки креативных индустрий
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. 4 апреля состоялось заседание правительства Свердловской области, в рамках которого его ...01.04.2024 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной организацией развития креативных индустрий региона
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной ...