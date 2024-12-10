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10.12.2024

Свердловская область вошла в топ-3 регионов по скорости внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Свердловская область вошла в тройку регионов России по скорости внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Этот стандарт, состоящий из 12 шагов, помогает формулировать и запускать меры поддержки креативной сферы. В настоящее время его внедряют в 50 регионах страны, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин сообщил, что в 2025 году планируется обсудить стратегические приоритеты и принять стратегию развития креативной экономики, легитимизированную креативным сообществом. Документ будет готов к первой половине 2025 года и представлен на утверждение губернатору.

Ранее стало известно, что свердловские власти разработали законопроект, направленный на создание благоприятных условий для развития креативных индустрий в регионе.

«Принятие законопроекта позволит нормативно закрепить перечень приоритетных креативных индустрий в Свердловской области, а также начать со следующего года формирование реестров субъектов креативных индустрий и кластеров, которые могут претендовать на получение мер региональной поддержки», — рассказывал министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков.
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