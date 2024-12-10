Свердловская область вошла в топ-3 регионов по скорости внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий

УрБК, Москва, 09.12.2024. В сфере креативных индустрий РФ в настоящее время работают 4,6 млн россиян. Об этом пишет ...29.11.2024 Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект о развитии креативных индустрий
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Члены комитета свердловского Заксобрания по промышленной, инновационной политике и ...05.11.2024 В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...03.04.2024 Правительство Свердловской области формирует экспертную группу для внедрения регионального стандарта креативных индустрий
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Свердловское правительство приступило к формированию экспертной группы, которая будет ...01.04.2024 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной организацией развития креативных индустрий региона
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной ...