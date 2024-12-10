Свердловская область вошла в топ-3 регионов по скорости внедрения Регионального стандарта развития креативных индустрий

Материалы по теме

АСИ: В сфере креативных индустрий работают 4,6 млн россиян

УрБК, Москва, 09.12.2024. В сфере креативных индустрий РФ в настоящее время работают 4,6 млн россиян. Об этом пишет ...

Свердловское Заксобрание рассмотрит законопроект о развитии креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Члены комитета свердловского Заксобрания по промышленной, инновационной политике и ...

В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...

Правительство Свердловской области формирует экспертную группу для внедрения регионального стандарта креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. Свердловское правительство приступило к формированию экспертной группы, которая будет ...

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной организацией развития креативных индустрий региона

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства стал региональной опорной ...