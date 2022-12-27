Самозанятые екатеринбуржцы смогут бесплатно принять участие в ярмарке уральских производителей с 25 по 26 марта в креативном кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в стенах креативного кластера «Домна» 25 и 26 марта пройдет ярмарка товаров от местных производителей. Организатором мероприятия стал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), сообщает департамент информационной политики региона.
Темой ярмарки станут сферы красоты, здоровья, творчества и креатива. Поддержка креативных индустрий осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
«Неотъемлемая часть ярмарок в «Домне» — бесплатные мастер-классы и выступления, дополняющие главную тему события. В марте будут творческие мастер-классы, йога, лекции от специалистов, в том числе тренеров и стилистов», — сообщил директор СОФПП Валерий Пиличев.
Отмечается, что бесплатно принять участие в событии смогут самозанятые производители одежды, косметики, посуды и керамики, подарков и сувениров, украшений, чая, сухофруктов. Главное требование организаторов — товары производителей должны соответствовать теме мероприятия.
Заявки на участие принимаются до 10 марта 2023 года. Кроме того, для участия промышленники должны предоставить информацию о своей продукции: фото изделий и документацию о регистрации в качестве самозанятого. Результаты отбора станут известны в середине марта.
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