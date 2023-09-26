Посещаемость торговых центров в России за шесть лет снизилась на 23%

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Посещаемость торговых центров Екатеринбурга снизилась на 11%

В январе-октябре 2022 года посещаемость торговых центров Екатеринбурга оказалась на 11% меньше, чем в аналогичный ...

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УрБК, Екатеринбург, 13.09.2022. Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в августе сократилась на 14% по сравнению ...

Посещаемость торговых центров Екатеринбурга за год снизилась на 19%

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. Посещаемость торговых центров Екатеринбурга в июне 2022 года снизилась на 19% по ...