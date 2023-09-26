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Посещаемость торговых центров в России за шесть лет снизилась на 23%

УрБК, Москва, 06.08.2025. Посещаемость торговых центров в России в январе-июне 2025 года снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Focus Technologies.

К «доковидному» 2019 году показатель сократился на 23%. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев связывает снижение с изменением модели потребления населения.

По его словам, на ситуацию влияет рост популярности онлайн-шопинга, перемещение спонтанного покупательского интереса на маркетплейсы, сужение ассортимента товаров ввиду ухода ряда брендов после 2022 года, а также склонность некоторых потребителей к модели бережливого потребления.
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