Официальный курс доллара США вырос до 80,05 руб., евро — до 92,51 руб.

УрБК, Москва, 05.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 августа 2025 года. Курс ...30.07.2025 Официальный курс доллара США вырос до 82,22 руб., евро — до 95 руб.
УрБК, Москва, 30.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 июля 2025 года. Курс доллара ...28.07.2025 Официальный курс доллара США вырос до 79,55 руб., евро — до 93,35 руб.
УрБК, Москва, 28.07.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 июля 2025 года. Курс доллара ...23.04.2025 Официальный курс доллара США вырос до 81,46 руб., евро — до 94,04 руб.
УрБК, Москва, 23.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 апреля 2025 года. Курс ...01.04.2025 Официальный курс доллара США вырос до 85,50 руб., евро — до 92,43 руб.
УрБК, Москва, 01.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2025 года. Курс доллара ...