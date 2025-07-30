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Сегодня, 09:20

Официальный курс доллара США вырос до 80,05 руб., евро — до 92,51 руб.

УрБК, Москва, 06.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 августа 2025 года. Курс доллара США вырос на 38 коп., до 80,05 руб., евро — на 18 коп., до 92,51 руб.
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