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Вчера, 16:21

Объем оказанных свердловчанам платных услуг за год вырос на 12%

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг в январе-июне 2025 года составил 377,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 11,5%, сообщает Свердловскстат.

Больше всего вырос объем юридических (+37%, до 5,4 млрд руб.) и транспортных услуг (+27,6%, до 140 млрд руб.

Показатель снизился в сфере «физическая культура и спорт» (-9%, до 2,8 млрд руб.) и в сегменте «телекоммуникация» (-3,4%, до 26,9 млрд руб.).
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