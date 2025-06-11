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Сегодня, 17:55

Объем оказанных свердловчанам платных услуг за год вырос на 10,5%

Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг в январе-мае 2025 года составил 309,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 10,5%, сообщает Свердловскстат.

Юридических услуг было оказано на 4,5 млрд руб., что на 36,5% больше, чем за январь-май 2024 года. Транспортных — на 109,5 млрд руб. (+26,3%), прочих услуг — на 7,6 млрд руб. (+11,5%), туристских — на 8,8 млрд руб. (+11%).

Показатель снизился в сфере «физическая культура и спорт» (-11%, до 2,4 млрд руб.) и в сегменте «телекоммуникация» (-4,5%, до 22,2 млрд руб.).
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