Объем оказанных свердловчанам платных услуг за год вырос на 10%

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг в январе-июне 2025 года составил 447 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 9,5%, сообщает Свердловскстат.



Больше всего вырос объем юридических (+37%, до 6,3 млрд руб.) и транспортных (+18,7%, до 173,3 млрд руб.).



Показатель снизился в сфере «физическая культура и спорт» (-6,5%, до 3,2 млрд руб.) и в сегменте «телекоммуникация» (-3%, до 31,5 млрд руб.).