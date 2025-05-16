Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг за год вырос на 8,7%

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг в Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 242,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 8,7%, сообщает Свердловскстат.



Сильнее всего за год вырос объем оказанных транспортных (+21,3%) и туристских услуг (+16,5%).



Самую худшую динамику продемонстрировал сегмент телекоммуникационных (-5,5%) и спортивно-оздоровительных услуг (-5%).