Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг за год вырос на 8,7%

В январе-марте 2025 года объем оказанных населению Свердловской области платных услуг составил 179 млрд 328,2 млн руб., ...16.05.2025 Объем оказанных жителям Среднего Урала платных услуг за год вырос на 7,4%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В январе-марте 2025 года объем оказанных населению Свердловской области платных услуг ...02.12.2024 Объем оказанных свердловчанам платных услуг за год вырос на 8,2%
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг в январе-октябре 2024 года ...08.02.2023 Объем оказанных жителям Среднего Урала платных услуг за год вырос на 2,9%
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В январе-декабре 2022 года объем оказанных населению Свердловской области платных услуг ...10.06.2021 Рынок платных услуг населению на Среднем Урале в январе-апреле вырос на 2,5%
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2021. Объем оказанных свердловчанам платных услуг в январе-апреле 2021 года составил 123 млрд ...