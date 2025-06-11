Объем оказанных свердловчанам платных услуг за год вырос на 10,5%

Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг в Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил ...11.06.2025 Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг за год вырос на 8,7%
УрБК, Екатеринбург, 11.06.2025. Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг в Свердловской области в ...16.05.2025 Объем оказанных жителям Среднего Урала платных услуг за год вырос на 7,4%
В январе-марте 2025 года объем оказанных населению Свердловской области платных услуг составил 179 млрд 328,2 млн руб., ...16.05.2025 Объем оказанных жителям Среднего Урала платных услуг за год вырос на 7,4%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. В январе-марте 2025 года объем оказанных населению Свердловской области платных услуг ...02.12.2024 Объем оказанных свердловчанам платных услуг за год вырос на 8,2%
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг в январе-октябре 2024 года ...