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Сегодня, 12:04

Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг за год вырос на 8,7%

Объем оказанных жителям Свердловской области платных услуг в Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 242,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 8,7%, сообщает Свердловскстат.

Сильнее всего за год вырос объем оказанных транспортных (+21,3%) и туристских услуг (+16,5%).

Самую худшую динамику продемонстрировал сегмент телекоммуникационных (-5,5%) и спортивно-оздоровительных услуг (-5%).
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