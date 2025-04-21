Правительство РФ направит 5,7 млрд рублей на развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта

Материалы по теме

Российские власти планируют до 2030 года обновить 85% парка общественного транспорта

УрБК, Москва, 21.04.2025. В России до 2030 года планируется обновить 85% парка общественного транспорта. Для этих целей ...

«Россети Урал» подписали с казахстанскими партнерами соглашение о развитии зарядной инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2022. «Россети Урал» и Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития ...

В 2022 году на субсидирование внутрироссийских чартеров направят 1,2 млрд рублей

УрБК, Москва, 09.02.2022. В 2022 году на предоставление субсидий туроператорам, которые организуют внутрироссийские ...

Свердловская область получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на строительство дорог

УрБК, Москва, 20.12.2021. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 100 млрд руб. на ...

Специалисты ОАО «ЕЭСК» приняли участие во всероссийской конференции на тему развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта в РФ

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2012. Накануне представители ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» приняли участие ...