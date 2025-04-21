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Вчера, 16:01

Правительство РФ направит 5,7 млрд рублей на развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта

УрБК, Москва, 05.08.2025. Российские власти направят почти 5,7 млрд руб. на развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Средства пойдут на компенсацию операторам электрозарядных станций (ЭЗС) части затрат на приобретение оборудования и присоединение к сетям. Соответствующий документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Субсидии позволят установить порядка 1,9 тыс. ЭЗС. Средства будут распределены по итогам конкурсного отбора, который проведет Минпромторг.

«Важно активнее расширять географию подобной инфраструктуры, чтобы у владельцев таких машин по всей стране была возможность легко и удобно заряжать их. Это ключевой фактор, который стимулирует спрос на электрокары», — отметил М. Мишустин.

Отметим, что к 2030 году на российских дорогах планируется установить 28 тыс. ЭЗС.
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