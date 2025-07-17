В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге состоится отборочный тур турнира среди уральских стилистов

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2025. В торгово-развлекательном центре «Гринвич» в Екатеринбурге возобновил работу кинотеатр ...30.09.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении в Екатеринбурге чемпионата страны по дзюдо
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2022. Губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении в ...14.11.2016 Коротко о событиях дня
В 11.00 в кинозале ТЦ «Пассаж» (Екатеринбург, ул. Вайнера,9) состоится пресс-конференция с участием организаторов и ...26.04.2016 В универмаге «Пассаж» пройдет открытая тренировка в Джеффом Монсоном
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2016. В Екатеринбурге в универмаге «Пассаж» пройдет открытая тренировка с чемпионом ММА ...18.02.2014 Словенские хоккеисты прошли в плей-офф олимпийского турнира
Сборная Словении по хоккею вышла в 1/4 финала турнира на Олимпийских играх в Сочи, сообщает «Спорт-Экспресс». В матче ...