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Вчера, 13:01

В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге состоится отборочный тур турнира среди уральских стилистов

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. В торгово-развлекательном центре «Гринвич» в Екатеринбурге состоится отборочный тур турнира среди стилистов Урала, сообщают представители ТРЦ.

Мероприятие состоится 8 августа с 18.00 до 21.00 в пространстве HI-LIGHT. Вход свободный.

В рамках турнира запланировано проведение открытых лекций по стилю, круглого стола с fashion-экспертами, LIVE-турнира стилистов с прямой трансляцией и разбором критериев оценки.

Также организаторы проведут нетворкинг с топ-стилистами и владельцами локальных брендов.
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