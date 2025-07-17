В ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге состоится отборочный тур турнира среди уральских стилистов

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. В торгово-развлекательном центре «Гринвич» в Екатеринбурге состоится отборочный тур турнира среди стилистов Урала, сообщают представители ТРЦ.



Мероприятие состоится 8 августа с 18.00 до 21.00 в пространстве HI-LIGHT. Вход свободный.



В рамках турнира запланировано проведение открытых лекций по стилю, круглого стола с fashion-экспертами, LIVE-турнира стилистов с прямой трансляцией и разбором критериев оценки.



Также организаторы проведут нетворкинг с топ-стилистами и владельцами локальных брендов.