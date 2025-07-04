Свердловские работодатели отправляют 15% приглашений соискателям из других регионов

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. Свердловские компании отправляют 85% приглашений на работу соискателям из Среднего Урала, 15% — из других регионов. Об этом говорится в исследовании рекрутингового сервиса hh.ru.



Наибольший интерес для местных компаний составляют сотрудники из Москвы (2,1% от общего числа предложений), Санкт-Петербурга (1,1%) и Челябинской области (1%)



Также на Средний Урал нередко приглашают специалистов из Краснодарского края (0,8%), Пермского края (0,6%), Татарстана (0,6%), Башкирии (0,5%), Московской области (0,5%) и Тюменской области (0,5%).