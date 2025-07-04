Свердловские работодатели отправляют 15% приглашений соискателям из других регионов

Доля подростков на рынке труда Свердловской области с января по июнь 2025 года сократилось до 3% против 5% за ...04.07.2025 Доля подростков на рынке труда Свердловской области сократилась до 3%
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. Доля подростков на рынке труда Свердловской области с января по июнь 2025 года ...05.03.2025 Свердловские работодатели стали чаще приглашать на собеседование соискателей старшего возраста
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. Свердловские работодатели за 2024 год отправили соискателям 7,2 млн приглашений на ...16.07.2024 Количество вакансий для свердловчан с условием переезда в I полугодии выросло на 52%
Количество вакансий для жителей Свердловской области, предполагающих смену места жительства, в I полугодии 2024 года ...16.07.2024 Количество вакансий для свердловчан с условием переезда в I полугодии выросло на 52%
УрБК, Екатеринбург, 16.07.2024. Количество вакансий для жителей Свердловской области, предполагающих смену места ...