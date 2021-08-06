Минимальный набор продуктов в Свердловской области за полгода подорожал на 15%

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. Минимальный набор продуктов в Свердловской области с января по июнь 2025 года подорожал на 15,1%, до 8 тыс. 385,3 руб. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



Отмечается, что инфляция на Среднем Урале за шесть месяцев составила 4,4%. Цены на продовольственные товары в регионе выросли на 4,6%. Больше всего подорожали чай, кофе и какао (на 11,3%), рыбопродукты (на 10,6%), фруктово-ягодные консервы (на 7,6%), хлеб и хлебобулочные изделия (+7,1%), сыры (на 7,1%), а также кондитерские изделия (на 6,7%).