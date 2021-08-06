Минимальный набор продуктов в Свердловской области за полгода подорожал на 15%

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2021. В Свердловской области в июне 2021 года потребительские цены на товары и услуги выросли ...03.05.2017 С начала года минимальный набор продуктов на Среднем Урале подорожал на 3,1%
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2017. В конце марта 2017 года стоимость условного минимального набора продуктов в ...26.10.2016 Потребительские цены в Свердловской области выросли на 4,4%
С начала 2016 года (в сентябре текущего года к уровню декабря 2015-го) потребительские цены на товары и услуги в ...26.10.2016 С начала 2016 года потребительские цены в Свердловской области выросли на 4,4%
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2016. С начала 2016 года (в сентябре текущего года к уровню декабря 2015-го) потребительские ...05.04.2013 С начала года продуктовая корзина подорожала почти на 4%
УрБК, Москва, 05.04.2013. С начала 2013 года минимальный набор продуктов питания в среднем по России подорожал на 3,9% ...