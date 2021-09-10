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Верхний Тагил включили в перечень городов, которые находятся на грани исчезновения

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. Верхний Тагил включили в перечень российских городов, которые, по мнению аналитиков РАНХиГС, находятся на грани исчезновения, пишут «Известия».

Эксперты назвали 129 городов, где быстрее всего сокращается численность населения. В них в сумме проживают 3,4 млн человек. За последние 10 лет число местных жителей сократилось более чем на 300 тыс. человек.

«Там не хватает внутренних ресурсов для развития, а в связи с большим количеством малых городов сложно равномерно распределить внешние ресурсы между ними», — полагают аналитики.

Помимо Верхнего Тагила, в списке фигурируют такие города, как Торжок, Трубчевск, Кемь, Порхов, Заволжье и многие другие.
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