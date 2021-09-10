Верхний Тагил включили в перечень городов, которые находятся на грани исчезновения

Шесть российских городов включили в число муниципалитетов, где зафиксировано опасное загрязнение почв металлами. Об ...

Ревда, Реж и Кировград попали в число городов с опасным загрязнением почв металлами

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2021. Шесть российских городов включили в число муниципалитетов, где зафиксировано опасное ...

Ревда, Реж и Кировград попали в число городов с опасным загрязнением почв металлами

УрБК, Москва, 17.05.2018. Численность населения России к 2050 году сократится со 144 млн до 132 млн человек. Об этом ...

Численность населения России к 2050 году сократится до 132 млн человек

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2009. В приоритетный список городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха, для которых ...

В список городов РФ с чрезвычайно высоким уровнем загрязнения воздуха вошли Екатеринбург, Магнитогорск, Нижний Тагил, Тюмень и Карабаш

Генеральный директор ИФК «ЯВА — Управление Финансами» Константин Селянин: Каменск-Уральский и Нижний Тагил едва ли будут включены в перечень моногородов, которые будут участвовать в программе государственной поддержки

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2009. «Каменск-Уральский и Нижний Тагил сложно отнести к моногородам, поэтому у них меньше ...