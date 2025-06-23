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В Свердловской области за год поголовье овец и коз снизилось на 3,5%

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. В Свердловской области в хозяйствах всех категорий поголовье овец и коз в июне 2025 года составило 60,3 тыс. голов, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом говорится в сообщении Свердловскстата.

В то же время, количество птиц сократилось на 1% (до 12,9 млн голов), свиней — на 1,9% (до 378,5 тыс. голов), крупного рогатого скота — на 2,5% (до 258,9 тыс. голов), в том числе коров — на 2,6% (до 115,4 тыс. голов).
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