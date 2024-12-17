УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:10

Пассажиропоток речных перевозок в РФ в первом полугодии вырос на треть

УрБК, Москва, 04.08.2025. Пассажиропоток речных перевозок в РФ на всех видах маршрутов за первое полугодие вырос на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,44 млн чел. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минтранса РФ.

В министерстве сообщили, что пассажиропоток на транспортных маршрутах за год вырос на 36,6%, до 3,5 млн чел. Пассажиропоток на туристских и экскурсионных маршрутах увеличился на 5,2% и 14,2% по сравнению с первым полугодием 2024 года соответственно.

Положительная динамика обусловлена обновлением флота, популяризацией речных маршрутов и их интеграцией в систему городских перевозок, отмечают в Минтрансе.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.12.2024 Пассажиропоток российских авиакомпаний за год вырос на 5%

УрБК, Москва, 17.12.2024. Пассажиропоток российских авиакомпаний в ноябре составил 7,9 млн человек. По сравнению с ...

28.07.2021 Пассажиропоток авиакомпаний РФ в I полугодии вырос почти на 60%

УрБК, Москва, 28.07.2021. По итогам I полугодия 2021 года российские авиакомпании перевезли 44 млн 093 тыс. 327 ...

27.02.2020 В январе 2020 года пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 6,8%

УрБК, Москва, 27.02.2020. Российские авиакомпании в январе 2020 года увеличили пассажиропоток по сравнению с ...

27.10.2016 Российские авиакомпании за 9 месяцев сократили объем пассажирских перевозок на 7,9%

Российские авиакомпании в январе-сентябре 2016 года сократили объем пассажирских перевозок на 7,9% до 67,63 млн ...

27.10.2016 Российские авиакомпании за 9 месяцев сократили объем пассажирских перевозок на 7,9%

УрБК, Москва, 27.10.2016. Российские авиакомпании в январе-сентябре 2016 года сократили объем пассажирских перевозок на ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского
Архив новостей
Август 2025 (76)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18