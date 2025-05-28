УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:43

Темпы роста рынка въездного туризма в России замедлились до 10%

УрБК, Москва, 04.08.2025. Темпы роста потока интуристов в Россию сократились до 10% год к году. Такие данные приводит сервис онлайн-бронирования «Островок». При этом еще недавно аналитики фиксировали рост на 40%, сообщает «Коммерсантъ».

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), число бронирований отелей интуристами за январь-июль снизилось на 10% в годовом отношении.

Причинами снижения показателя аналитики называют сложную геополитическую обстановку, ограничение авиасообщения и рост цен в связи с укреплением рубля.

Что касается прогнозов на ближайшее будущее, эксперты сохраняют сдержанный оптимизм, ожидая увеличения потока в осенне-зимний период из стран Азии и восстановления спроса со стороны Ближнего Востока. Число прибытий, по словам аналитиков, будет определятся ситуацией с полетами и геополитической конъюнктурой.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.05.2025 На Среднем Урале замедлились темпы роста цен

Годовая инфляция в регионе в апреле снизилась до 11,2% ...

03.03.2021 В России замедлились темпы восстановления деловой активности

Темпы восстановления деловой активности в России замедлились, говорится в исследовании IHS Markit по итогам февраля ...

03.03.2021 В России замедлились темпы восстановления деловой активности

УрБК, Москва, 03.03.2021. Темпы восстановления деловой активности в России замедлились, говорится в исследовании IHS ...

25.08.2016 Из-за снижения турпотока в 2016 году в Египте закрылись 220 отелей

УрБК, Москва, 25.08.2016. Из-за снижения туристического потока в Египте за неполный 2016 год уже закрылись 220 отелей, ...

15.07.2016 Глава Ростуризма заявил о снижении уровня въездного туризма в Россию

УрБК, Москва, 15.07.2016. Число иностранных туристов, посетивших Россию в 2016 году, снизилось по сравнению с ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского
Архив новостей
Август 2025 (75)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18