В Свердловской области зафиксирован наибольший спрос на специалистов с опытом работы с ИИ в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2025. В Свердловской области спрос на руководителей среднего и высшего звена с начала года ...26.03.2024 На Среднем Урале число вакансий для кандидатов без опыта работы за год выросло на 71%
УрБК, Екатеринбург, 26.03.2024. В 2023 году в Свердловской области было размещено 149 тыс. вакансий для кандидатов без ...25.01.2024 В Свердловской области на одну вакансию для молодых соискателей приходится 3,1 резюме
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области на одну вакансию для молодых соискателей приходится 3,1 резюме. ...23.09.2022 В Свердловской области дефицит менеджеров по продажам и продавцов
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. Эксперты hh.ru провели анализ порядка 34 тыс. вакансий, открытых сегодня в Свердловской ...14.05.2018 В Свердловской области на 21% вырос спрос на медработников
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. В Свердловской области спрос на медицинских работников с начала 2018 года увеличился на ...