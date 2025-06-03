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В Свердловской области зафиксирован наибольший спрос на специалистов с опытом работы с ИИ в УрФО

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. В Свердловской области зафиксирован наибольший спрос на специалистов с опытом работы с ИИ среди уральских регионов (56% от всех вакансий с подобными условиями). В целом по Уральскому федеральному округу (УрФО) спрос на таких специалистов вырос на 44% за первое полугодие 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает hh.ru.

Наиболее востребованы навыки работы с ИИ для кандидатов на позиции менеджеров по продажам и работе с клиентами (19% от всех вакансий с такими требованиями), программистов и разработчиков (8%), финансовых и инвестиционных аналитиков (8%), а также менеджеров по маркетингу, интернет-маркетологов (6%). При этом, спрос на подобные навыки у программистов вырос на 98% за полгода, а у продажников — на 33%.

«Более того, 17% компаний уже сейчас обращают внимание на опыт работы с нейросетями и инструментами искусственного интеллекта, когда рассматривают резюме кандидатов, а каждая десятая (11%) готова доплачивать сотрудникам за навыки работы с ними. Мотивация бизнеса к использованию новых технологий понятна, это возможность снижать количество рутинных задач, улучшать производительность труда, а также расширять свои аналитические возможности», — отметила Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Урал.
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