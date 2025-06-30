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В России с 1 сентября увеличены госпошлины для автовладельцев и мигрантов

УрБК, Москва, 01.08.2025. В России с 1 сентября 2025 года стоимость водительских прав будет увеличена с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. руб. Закон о введении новых государственных пошлин и повышении действующих подписал Президент России Владимир Путин. Нововведения преимущественно касаются автомобилистов и иностранцев, пишет « Коммерсант».

Плата за получение ПТС увеличена с 800 до 1,2 тыс. руб., международных водительских прав — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. руб., а регистрация машины с выдачей номеров обойдется в 3 тыс. руб. вместо 2 тыс. руб.

Кроме того, документ вводит 500 руб. пошлины за постановку на учет иностранцев по месту пребывания, а также пошлину за выдачу или переоформление патента для мигрантов — 4,2 тыс. руб. Госпошлина за регистрацию иностранца по месту жительства повысится до 1 тыс. руб. с 430 руб.

Предполагается, что эти повышения пополнят бюджет России на 28,3 млрд руб.
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