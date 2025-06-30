В России с 1 сентября увеличены госпошлины для автовладельцев и мигрантов

УрБК, Москва, 30.06.2025. Российские власти введут новые государственные пошлины для мигрантов. Они коснутся оформления ...17.12.2018 Жительницу Екатеринбурга будут судить за фиктивную постановку на учет 39 мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2018. Жительницу Екатеринбурга будут судить за фиктивную постановку на учет 39 мигрантов. Об ...13.11.2018 Президент РФ ввел уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов в нежилых помещениях
УрБК, Москва, 13.11.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную ...26.02.2015 Жительница Екатеринбурга оштрафована за незаконную постановку на учет более 100 иностранных граждан
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2015. Суд Екатеринбурга приговорил подсудимую к штрафу в размере 100 тыс. руб. за незаконную ...27.11.2014 С 1 января госпошлины на загранпаспорта нового образца вырастут на 1 тыс. рублей
УрБК, Москва, 27.11.2014. С 1 января в силу вступает федеральный закон, согласно которому размеры государственных ...