УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:18

В России введут новые госпошлины для мигрантов

УрБК, Москва, 30.06.2025. Российские власти введут новые государственные пошлины для мигрантов. Они коснутся оформления документов. Также будут повышены сборы для автовладельцев. Соответствующий законопроект представлен правительству Минфином, сообщают «Известия».

Согласно документу, за получение патента и продление разрешений на работу с мигрантов предлагается взимать пошлину в 4,2 тыс. руб., за оформление дубликата отдельных миграционных документов — по 2,1 тыс. руб., за продление сроков временного пребывания — 1 тыс. руб., за постановку на учет по месту пребывания — 500 руб. Ранее некоторые из этих услуг были бесплатны. Согласно оценке ведомства, внесенные изменения позволят пополнить бюджет на дополнительные 17 млрд руб.

Также будут внесены изменения, касающиеся владельцев автомобилей. Так, пошлина за получение прав вырастет в два раза, а за получение ПТС — в полтора. Подорожают и другие услуги для автовладельцев, так, например, сбор за выдачу госномеров на машину возрастет с 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб. В целом, благодаря всем повышениям сборов, планируется пополнить бюджет на 28,3 млрд руб. Предполагается, что изменения вступят в силу в сентябре этого года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.12.2021 В России вступили в силу новые правила для трудовых и долгосрочных мигрантов

УрБК, Москва, 29.12.2021. В России с 29 декабря вступили в силу новые правила для мигрантов. Нововведения коснутся ...

29.09.2021 Длительность моратория на высылку нелегальных мигрантов из России может быть увеличена

УрБК, Москва, 29.09.2021. В России после 30 сентября 2021 года могут увеличить длительность моратория на высылку ...

17.12.2018 Жительницу Екатеринбурга будут судить за фиктивную постановку на учет 39 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2018. Жительницу Екатеринбурга будут судить за фиктивную постановку на учет 39 мигрантов. Об ...

13.11.2018 Президент РФ ввел уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов в нежилых помещениях

УрБК, Москва, 13.11.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную ...

07.05.2010 Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение платного патента для трудовых мигрантов

УрБК, Москва, 07.05.2010. Государственная Дума РФ приняла во втором, основном чтении законопроект, облегчающий ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18