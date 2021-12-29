В России введут новые госпошлины для мигрантов

УрБК, Москва, 29.12.2021. В России с 29 декабря вступили в силу новые правила для мигрантов. Нововведения коснутся ...29.09.2021 Длительность моратория на высылку нелегальных мигрантов из России может быть увеличена
УрБК, Москва, 29.09.2021. В России после 30 сентября 2021 года могут увеличить длительность моратория на высылку ...17.12.2018 Жительницу Екатеринбурга будут судить за фиктивную постановку на учет 39 мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2018. Жительницу Екатеринбурга будут судить за фиктивную постановку на учет 39 мигрантов. Об ...13.11.2018 Президент РФ ввел уголовную ответственность за фиктивную регистрацию мигрантов в нежилых помещениях
УрБК, Москва, 13.11.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фиктивную ...07.05.2010 Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение платного патента для трудовых мигрантов
УрБК, Москва, 07.05.2010. Государственная Дума РФ приняла во втором, основном чтении законопроект, облегчающий ...