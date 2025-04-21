В Екатеринбурге завершено строительство двух детских поликлиник

Возведение объектов предполагается завершить до конца 2025 года ...

На Среднем Урале построят семь поликлиник

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поставил задачу до конца 2025 года ...

До конца 2025 года в Свердловской области будет завершено строительство семи поликлиник

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. В Свердловской области за последние четыре года обеспеченность врачами выросла с 31,4 ...

Строительство детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга идет по графику

В Свердловской области в 2025 году введут в эксплуатацию семь поликлиник

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В 2025 году в Свердловской области введут в эксплуатацию семь поликлиник. Из них пять ...