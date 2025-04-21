В Екатеринбурге завершено строительство двух детских поликлиник

Возведение объектов предполагается завершить до конца 2025 года ...18.04.2025 До конца 2025 года в Свердловской области будет завершено строительство семи поликлиник
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поставил задачу до конца 2025 года ...18.04.2025 В Свердловской области выросла обеспеченность врачами
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. В Свердловской области за последние четыре года обеспеченность врачами выросла с 31,4 ...22.01.2025 Строительство детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга идет по графику
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов ...22.01.2025 В Свердловской области в 2025 году введут в эксплуатацию семь поликлиник
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В 2025 году в Свердловской области введут в эксплуатацию семь поликлиник. Из них пять ...