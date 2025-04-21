УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:45

В Екатеринбурге завершено строительство двух детских поликлиник

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. В Екатеринбурге завершено строительство двух детских поликлиник: № 15 и № 9. Об этом после заседании регионального правительства сообщил в личном Telegram-канале врио губернатора Свердловской области Д. Паслер.

Он сообщил, что одна из поликлиник построена на Уралмаше в Орджоникидзевском районе. Четырехэтажное здание площадью 13,7 тыс. кв. м рассчитано на 700 посещений в смену.

«В поликлинике есть дневные стационары, широкий комплекс диагностики, отделение реабилитации. Совместно с министром здравоохранения России Михаилом Альбертовичем Мурашко посещали этот объект — отличное помещение с удобной навигацией и современным оборудованием», — рассказал Д. Паслер.

Вторая детская поликлиника находится в Заречном. Здание медучреждения занимает более 7 тыс. кв. м и расчитано на 500 посещений в смену. Поликлиника оснащена
необходимым оборудованием для оказания качественной помощи: реабилитационные, диагностические и рентген-кабинеты.

На данный момент строители заканчивают отделочные работы и поэтапно сдают готовые помещения. Первых пациентов обе поликлиники смогут принять уже этой осенью

«До конца года в области должны быть открыты еще пять новых поликлиник в Серове, Артемовском, Арамили, Березовском и Реже. Сроки строительства, а также качество выполняемых работ — на контроле профильных министерств», — поставил задачу губернатор.

Напомним, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на заседании правительства 17 апреля поставил задачу до конца 2025 года завершить строительство семи поликлиник в разных районах Свердловской области.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.04.2025 На Среднем Урале построят семь поликлиник

Возведение объектов предполагается завершить до конца 2025 года ...

18.04.2025 До конца 2025 года в Свердловской области будет завершено строительство семи поликлиник

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поставил задачу до конца 2025 года ...

18.04.2025 В Свердловской области выросла обеспеченность врачами

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. В Свердловской области за последние четыре года обеспеченность врачами выросла с 31,4 ...

22.01.2025 Строительство детской поликлиники в Заречном микрорайоне Екатеринбурга идет по графику

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов ...

22.01.2025 В Свердловской области в 2025 году введут в эксплуатацию семь поликлиник

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В 2025 году в Свердловской области введут в эксплуатацию семь поликлиник. Из них пять ...

Популярные новости
11.07.2025На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров11.07.2025В Екатеринбурге будут судить бывшего председателя садоводческого товарищества за присвоение 1,4 млн рублей03.07.2025В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 5 июля состоится открытая экскурсия «Золотой век искусства Фландрии»11.07.2025Данные независимой экспертизы подтвердили безопасность стройплощадки на улице Раевского в Екатеринбурге18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр
Архив новостей
Август 2025 (30)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18