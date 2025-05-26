День строителя в Академическом: праздник для всей семьи

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. Флагманский девелопер восьмого района Екатеринбурга — АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит ...07.08.2024 В Академическом районе Екатеринбурга отмечают День строителя
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В Академическом районе Екатеринбурга сегодня в полдень начались мероприятия, ...25.07.2024 В Академическом районе Екатеринбурга 7 августа пройдет празднование Дня строителя
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В Академическом районе Екатеринбурга 7 августа состоится празднование в честь Дня ...01.08.2023 В Академическом районе Екатеринбурга 3 августа пройдут праздничные мероприятия в честь Дня строителя
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2023. В Академическом районе Екатеринбурга 3 августа пройдут праздничные мероприятия, ...10.08.2022 В Академическом районе Екатеринбурга 12 августа торжественно отметят День строителя
УрБК, Екатеринбург, 10.08.2022. В Академическом районе Екатеринбурга в пятницу, 12 августа, впервые массово отпразднуют ...