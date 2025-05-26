День строителя в Академическом: праздник для всей семьи

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2025. АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») совместно с администрацией Академического района организуют 7 августа в Преображенском парке праздник, посвященный Дню строителя, и приглашают всех жителей города. В мероприятии, которое пройдет с 12:00 до 18:00 по адресу ул. Академика Сахарова, 47, примут участие строительные компании и поставщики.Гости смогут поиграть в гигантский тетрис, собрать собственное окно или цветочную композицию, посетить выставку настоящей строительной техники, в которую можно будет забраться и представить себя крановщиком или экскаваторщиком. А самых юных гостей порадует синий трактор из любимой детской песни. Поклонники спорта смогут посмотреть дружеский матч по мини-футболу среди компаний-участников мероприятия. В финале праздника ожидается выступление кавер-группы «Награни».В течение дня также пройдут розыгрыши ценных призов: стиральная машина, пылесос, электровелосипед и другие. Каждый гость сможет принять участие и испытать удачу.«Академический — единственный район Екатеринбурга, где День строителя отмечается как отдельный масштабный праздник. Эта традиция продолжается уже несколько лет и отражает особый характер территории, которая продолжает активно застраивается новым жильем. Сегодня Академический — дом для 170 тысяч людей, и каждый год их число только растет», — рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.Праздник объединит всех, кто причастен к созданию и развитию района: строителей, жителей, партнеров и друзей Академического. Приходите с семьей, участвуйте в играх, мастер-классах и розыгрышах — сделаем этот день ярким и незабываемым вместе.