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Сегодня, 09:22

Официальный курс доллара США снизился до 80,31 руб., евро — до 91,87 руб.

УрБК, Москва, 01.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа 2025 года. Курс доллара США снизился на 1 руб. 53 коп., до 80,31 руб., евро — на 3 руб. 7 коп., до 91,87 руб.
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