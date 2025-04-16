Официальный курс доллара США снизился до 80,31 руб., евро — до 91,87 руб.

УрБК, Москва, 01.08.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 августа 2025 года. Курс доллара США снизился на 1 руб. 53 коп., до 80,31 руб., евро — на 3 руб. 7 коп., до 91,87 руб.