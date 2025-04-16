Официальный курс доллара США снизился до 80,31 руб., евро — до 91,87 руб.

УрБК, Москва, 16.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют. Курс доллара США снизился на 47 ...15.04.2025 Официальный курс доллара снизился на 1,13 рубля, евро — на 2,06 рубля
УрБК, Москва, 15.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 апреля 2025 года. Курс ...11.04.2025 Официальный курс доллара США снизился на 1 рубль 8 копеек, евро — на 49 копеек
УрБК, Москва, 11.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля. Курс доллара США ...10.04.2025 Официальный курс доллара США вырос на 63 копейки, евро подорожал на 1 рубль 31 копейку
УрБК, Москва, 10.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля. Курс доллара США ...09.04.2025 Официальный курс доллара США снизился на 73 копейки, евро стал дешевле на рубль
УрБК, Москва, 09.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля. Курс доллара США ...