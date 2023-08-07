В Октябрьском районе Екатеринбурга после ремонта откроются две музыкальных школы и культурный центр

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. В Октябрьском районе Екатеринбурга после ремонта откроются две музыкальных школы и культурный центр, сообщает департамент информполитики города.



Одно из учреждений — детская музыкальная школа № 9 в микрорайоне Компрессорном.

Эта школа имеет полувековую историю, традиции академического музыкального образования и на данный реализует 6 дополнительных предпрофессиональных программ по направлению «Музыкальное искусство»: «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Духовые и ударные инструменты», «Музыкальный фольклор», а также 18 дополнительных общеразвивающих программ.



«Городские власти планируют достигнуть договоренности с нынешним собственником культурно-спортивного комплекса «Олимп» о передаче площадей музыкальной школе. Это позволит учреждению открыть новые образовательные программы по направлениям «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Хореография» и «Театральное искусство», — рассказали в департаменте.



Там также сообщили, что в микрорайоне «Кольцово» на данный момент готовится вся необходимая документация для капитального ремонта здания ДК «Авиаработников», которое в апреле 2025 года было передано в управление культурному центру «На Варшавской».



Кроме того, в этом микрорайоне будет отремонтировано к декабрю 2026 года здание детской музыкальной школы № 10. Оно было признано в 2024 году аварийным, и в настоящее время реконструируется.