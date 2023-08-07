В Октябрьском районе Екатеринбурга после ремонта откроются две музыкальных школы и культурный центр

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. В Академическом районе готов к сдаче в эксплуатацию новый учебный корпус ...07.04.2023 В Академическом районе Екатеринбурга к началу учебного года откроется музыкальная школа
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Академическом районе Екатеринбурга откроется музыкальное отделение Екатеринбургской ...10.09.2020 В Екатеринбурге в ближайшие пять лет построят более 20 школ
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева ...29.05.2015 В Екатеринбурге в этом году отремонтируют 19 школ
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2015. В Екатеринбурге в летний период будет проведен капитальный ремонт 19 ...06.11.2013 В Екатеринбурге после капитального ремонта открылась детская школа искусств №2
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2013. В Екатеринбурге после капитального ремонта открылось второе помещение детской школы ...