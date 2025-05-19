В Екатеринбурге сотрудники таможни обнаружили в магазине нелегальные игрушки

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. Екатеринбургские таможенники пресекли продажу более 160 китайских игрушек, которые ...20.02.2025 В Екатеринбурге таможенники изъяли из оборота 3 тыс. флаконов контрафактной парфюмерии
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Инспекторы Екатеринбургской таможни в ходе проверки оптового рынка обнаружили 3 тыс. ...05.03.2020 Екатеринбургские таможенники изъяли более 7 тыс. единиц контрафактных игрушек обшей стоимостью более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2020. Сотрудники Екатеринбургской таможни, Уральской оперативной таможни и городского УМВД ...24.04.2019 В Курганской области задержали крупную партию контрафактных игрушек для екатеринбургской фирмы
В Курганской области тюменские таможенники задержали 17 тыс. единиц контрафактных игрушек. В соответствии с документами ...24.04.2019 В Курганской области задержали крупную партию контрафактных игрушек для екатеринбургской фирмы
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2019. В Курганской области тюменские таможенники задержали 17 тыс. единиц контрафактных ...