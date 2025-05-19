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Вчера, 14:00

В Екатеринбурге сотрудники таможни обнаружили в магазине нелегальные игрушки

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. У одного из екатеринбуржских магазинов инспекторы Уральского таможенного управления изъяли 330 нелегальных китайских игрушек, сообщает пресс-служба ведомства. По мнению инспекторов, партия детских товаров могла быть перевезена через таможенную границу незаконно.

«Кроме того, 80 наборов конструкторов и гоночных машинок с признаками контрафактности направлены на экспертизу», — говорится в сообщении.

Документов, подтверждающих происхождение игрушек, у ИП не было.

По словам предпринимателей, они не декларировали товары самостоятельно, так как закупили их оптом в Москве и Екатеринбурге.

«Проблема некачественных и, возможно, опасных для здоровья детских игрушек касается многих. Незаконные производители руководствуются тем, что, подделывая получившие известность бренды, они получают гарантированный спрос. Продавцы контрафакта заинтересованы, прежде всего, в получении прибыли, поэтому и закупают дешевые подделки, которые можно продать потребителю дороже», — разъяснил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

Решение о привлечении ИП к административной ответственности еще не принято.
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