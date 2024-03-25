Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов за месяц вырос на 5%

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в феврале 2024 года составил 1,48 млн руб. Это на 3% больше ...26.02.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за год вырос на 31,7%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе 2024 года составил 1,46 млн руб. Это на 31,7% ...26.02.2024 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за год вырос на 31,7%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе 2024 года составил ...23.11.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 6,8%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре составил 1,53 млн руб. Это на 6,8% больше ...23.11.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 6,8%
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре составил 1,53 млн ...