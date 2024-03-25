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Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов за месяц вырос на 5%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Средний размер автокредитов, выданных в Свердловской области в июне 2025 года, составил 1,33 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 4,7% (в мае 2025 года — 1,27 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 8 строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Лидерами по размеру выданных автокредитов стали Москва (1,79 млн руб.), Московская область (1,61 млн руб.), Санкт-Петербург (1,51 млн руб.), Новосибирская область (1,44 млн руб.), а также Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (1,43 млн руб.).

Согласно данным исследования НБКИ, сильнее всего за год вырос размер выданных автокредитов в Новосибирской область (+8,3%), Пермском крае (+8,2%), Тульской области (+7,7%), Челябинской области (+5,7) и Республике Башкортостан (+5,3%).

В целом по стране размер автокредита в июне составил 1,31 млн руб., что на 3% больше уровня прошлого месяца (май 2025 года — 1,27 млн руб.).
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