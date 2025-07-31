Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов за месяц вырос на 6%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Средний размер автокредитов, выданных в Свердловской области в июле 2025 года, составил 1,41 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 6% (в июне 2025 года — 1,33 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С таким результатом Средний Урал занял восьмую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Лидерами по размеру выданных автокредитов стали Москва (1,85 млн руб.), Московская область (1,7 млн руб.), Санкт-Петербург (1,59 млн руб.), Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (1,51 млн руб.), а также Краснодарский край (1,49 млн руб.).



Согласно данным исследования НБКИ, сильнее всего за год вырос размер выданных автокредитов в Тульской области (+8,7%), Удмуртской Республике (+8,5%), Кемеровской области (+8,4%), Белгородской области (+7,7%) и в Вологодской области (+7,6%).



В целом по стране размер автокредита в июне составил 1,38 млн руб., что на 4,9% больше уровня прошлого месяца (в июне 2025 года — 1,31 млн руб.).