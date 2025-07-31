УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 18:00

Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов за месяц вырос на 6%

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2025. Средний размер автокредитов, выданных в Свердловской области в июле 2025 года, составил 1,41 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 6% (в июне 2025 года — 1,33 млн руб.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С таким результатом Средний Урал занял восьмую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Лидерами по размеру выданных автокредитов стали Москва (1,85 млн руб.), Московская область (1,7 млн руб.), Санкт-Петербург (1,59 млн руб.), Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (1,51 млн руб.), а также Краснодарский край (1,49 млн руб.).

Согласно данным исследования НБКИ, сильнее всего за год вырос размер выданных автокредитов в Тульской области (+8,7%), Удмуртской Республике (+8,5%), Кемеровской области (+8,4%), Белгородской области (+7,7%) и в Вологодской области (+7,6%).

В целом по стране размер автокредита в июне составил 1,38 млн руб., что на 4,9% больше уровня прошлого месяца (в июне 2025 года — 1,31 млн руб.).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.07.2025 Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов за месяц вырос на 5%

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2025. Средний размер автокредитов, выданных в Свердловской области в июне 2025 года, составил ...

30.06.2025 Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов за год снизился на 9%

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. Средний размер автокредитов, выданных в Свердловской области в мае 2025 года, составил ...

23.11.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 6,8%

Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре составил 1,53 млн руб. Это на 6,8% больше ...

23.11.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц вырос на 6,8%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в октябре составил 1,53 млн ...

24.07.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за год вырос на 8,4%

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в июне составил 1 млн 263 ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные
Архив новостей
Август 2025 (617)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.